Закон о повышении МРОТ подписан Президентом

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Владимир Путин подписал Федеральный закон от 19.12.2016 № 460-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". Таким образом, МРОТ с 1 июля 2017 года составит 7 800 рублей.

Напомним, что на расчет фиксированных взносов ИП изменение минимального размера оплаты труда в середине года никак не влияет, для расчета применяется МРОТ установленный на 1 января расчетного года. Т.е. в 2017 году для расчета применяется МРОТ в размере 7 500 рублей. Проект закона о "замораживании" МРОТ на уровне 2016 года для расчета взносов так и остался пока проектом и даже не дошел до Госдумы.