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ПФР до конца года подготовит анализ эффективности льгот по страховым взносам

20.12.16 17:32
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Пенсионный фонд России до конца 2016 года подготовит анализ эффективности льготных ставок страховых взносов для отдельных отраслей и малого бизнеса, сообщил журналистам председатель ПФР Антон Дроздов.

«У нас в долгосрочной стратегии развития пенсионной системы написано, что те льготы, которые были даны, вы знаете, что по всем формам: малый бизнес, отраслевые льготы, — они имели определенный график, то есть они были предоставлены на определенное количество лет и с постепенным увеличением. Мы исходим из того, что после завершения этого графика льгот не будет и эти отрасли должна войти в плавный режим, и именно поэтому мы получили от министерства задание обеспечить анализ вместе с другими органами эффективности их применения, чтобы по результатам этого анализа имелись основания говорить о том, насколько эффективны эти льготы, какие решения можно принимать, и соответственно это же требование нам предъявляет Счетная палата», — рассказал Дроздов.

Он подчеркнул, что анализ будет подготовлен до конца 2016 года, передает RNS.

«Анализ будет подготовлен по завершению этого года, нам просто нужно будет определенное время и помощь соответствующих ведомств отраслевых в предоставлении необходимой информации», — отметил глава ПФР.

Напомним, против льготных ставок страховых взносов высказался ранее глава Минтруда Максим Топилин.«Мы должны совместными усилиями идти к исключению всех льгот по страховым взносам, не знаю, как с налогами, но для страховых взносов это является критичным… Давайте думать о том, чтобы от этих вещей избавляться, чтобы все работали в равных условиях», – заявил он

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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