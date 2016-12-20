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Путин подписал законы о поправках в бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2016 год

20.12.16 17:08
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Президент России Владимир Путин подписал законы о внесении изменений в бюджеты ПФР,  ФОМС и ФСС на 2016 год, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, доходы ПФР в 2016 году увеличиваются на 97,8 миллиарда рублей, до 7,626 триллиона рублей, расходы также возрастают — на 96,9 миллиарда, до 7,8 триллиона рублей. Доходы скорректированы с учетом прогнозного сокращения поступлений страховых взносов на 126,3 миллиарда рублей из-за уменьшения фонда заработной платы на 2016 год на 338 миллиардов рублей (до 19,565 триллиона рублей).

За счет увеличения расходов бюджета ПФР предусмотрены: выплата страховой пенсии в сумме 94,4 миллиарда рублей, ежемесячные денежные выплаты — 2,2 миллиарда рублей, выплата досрочных пенсий — 200 миллионов рублей. Дефицит фонда был незначительно скорректирован — на 100 миллионов рублей, до 175,17 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Доходы ФСС в 2016 году уменьшаются на 3,7 миллиарда рублей — до 610,8 миллиарда. Доходы по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и в целом уменьшаются на 3,7 миллиарда рублей, до 99,8 миллиарда, в связи с сокращением прогнозируемых доходов от размещения средств страхового резерва на банковских депозитах (с 5,29 миллиарда до 1,59 миллиарда). Расходы уменьшаются на 180 миллионов рублей, до 648,16 миллиарда.

В связи со снижением профицита по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 3,88 миллиарда рублей общий объем дефицита бюджета ФСС увеличивается на указанную сумму и составляет 37,36 миллиарда.

Доходы ФОМС на 2016 год в законе не корректируются, изменяются только расходы, которые уменьшаются на 93,6 миллиарда рублей — до 1,595 триллиона; соответственно, устанавливается профицит на уровне 66,8 миллиарда рублей.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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