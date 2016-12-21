Накопительные взносы в ПФ заморозили еще на три года

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Вчера Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 19.12.2016 N 447-ФЗ "О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 6.1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения"

Мораторий на формирование накопительной пенсии продлен до 2019 года включительно. Суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию полностью направляются на финансирование страховой пенсии с 2014 года. Подробную информацию о "заморозке" пенсионных накоплений можно найти в статье на нашем сайте.







