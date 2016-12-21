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У ПФР уходит 20 дней на то, чтобы данные из отчетов разнести на лицевые счета физлиц

21.12.16 11:47
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В течение 2016 года 98% принятых сведений ежеквартальной отчетности страхователей учитываются на лицевых счетах застрахованных лиц в течение 20 рабочих дней.

С апреля 2016 года введена новая ежемесячная отчетность, отражающая факт работы застрахованного лица. В связи с этим перед ПФР стояла задача организовать с приемом ежемесячной отчетности одновременно прием ежеквартальной отчетности и обеспечить учет данных на лицевых счетах в срок, который бы не превышал месяца после окончания законодательно установленного срока представления отчетности. Данные из ежемесячной отчетности отражаются на лицевых счетах граждан не позднее 6 рабочих дней после завершения отчетной кампании.

Разнесение сведений за 6 и 20 рабочих дней свидетельствует о том, что все отделения ПФР справились с поставленной задачей успешно, сообщается на сайте фонда.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
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Аноним
, Новосибирск
Вау, а разве это не автоматическом режиме делается ровно в момент получения файла с отчетом? Что за глупости тут пишут? Не вручную же они данные разносят!
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Аноним
, Москва
Видимо вручную. По одной из компаний Протокол ПФР по СЗВ-М не приходит, если несколько писем не написать с текстом: Вышлите Протокол!!!
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