У ПФР уходит 20 дней на то, чтобы данные из отчетов разнести на лицевые счета физлиц

Просмотров:

В течение 2016 года 98% принятых сведений ежеквартальной отчетности страхователей учитываются на лицевых счетах застрахованных лиц в течение 20 рабочих дней.

С апреля 2016 года введена новая ежемесячная отчетность, отражающая факт работы застрахованного лица. В связи с этим перед ПФР стояла задача организовать с приемом ежемесячной отчетности одновременно прием ежеквартальной отчетности и обеспечить учет данных на лицевых счетах в срок, который бы не превышал месяца после окончания законодательно установленного срока представления отчетности. Данные из ежемесячной отчетности отражаются на лицевых счетах граждан не позднее 6 рабочих дней после завершения отчетной кампании.

Разнесение сведений за 6 и 20 рабочих дней свидетельствует о том, что все отделения ПФР справились с поставленной задачей успешно, сообщается на сайте фонда.