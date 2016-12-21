Адвокатское образование не учитывает при расчете налога на прибыль доходы адвокатов

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Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем.

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.

Таким образом, субъектами оказания юридической помощи доверителю являются адвокаты.

Средства, поступающие адвокату от доверителя на расчетный счет или в кассу адвокатского образования, являются доходом адвоката и в целях налогообложения налогом на прибыль организаций не учитываются в составе доходов данного адвокатского образования.

Такой вывод содержится в письме ФНС № СД-4-3/23106@ от 05.12.2016.