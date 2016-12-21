Клерк.Ру
 

Бизнес-омбудсмен назвал ФНС некоррумпированным ведомством

21.12.16 10:25
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Вчера Уполномоченный по правам человека Борис Титов дал интервью РИА Новости.

Среди прочих вопросов был задан вопрос о состоянии коррупции в стране. Признав наличие такой проблемы, Титов отметил, что есть позитивные изменения. В частности, есть ведомства, которые можно причислить к некоррупционным. К таковым бизнес-омбудсмен отнес Федеральную налоговую службу.

"Они по-прежнему очень жесткие по отношению к бизнесу, но все, что они с нас дерут сейчас, в том числе то, что мы платим сверх по декларации, — это все идет в бюджет. По крайней мере, мы ни разу не слышали, что если приходит налоговая, то какие-то взятки вымогают. Такого не было.", - сказал Титов.

Кроме того, некоррупционными были названы МЧС и ФАС.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
бухгалтер в одном лице
Крысавица
Если вы о чём-то не слышали, то это не значит, что это что-то не существует вообще. (Как это было сформулировано-то в незабвенном фильме "Ищите женщину"? - "Если к Вам не прижимаются в метро, то это не значит, что метро в Париже не существует.")
Я вот в этом году читала, что группа преступников обогащалась за счёт неправомерного возмещения НДС из бюджета. Естественно, при содействии сотрудников ФНС, естественно те действовали не из альтруизма. Или это уже за коррупцию не считается?
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