Бизнес-омбудсмен назвал ФНС некоррумпированным ведомством

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Вчера Уполномоченный по правам человека Борис Титов дал интервью РИА Новости.

Среди прочих вопросов был задан вопрос о состоянии коррупции в стране. Признав наличие такой проблемы, Титов отметил, что есть позитивные изменения. В частности, есть ведомства, которые можно причислить к некоррупционным. К таковым бизнес-омбудсмен отнес Федеральную налоговую службу.

"Они по-прежнему очень жесткие по отношению к бизнесу, но все, что они с нас дерут сейчас, в том числе то, что мы платим сверх по декларации, — это все идет в бюджет. По крайней мере, мы ни разу не слышали, что если приходит налоговая, то какие-то взятки вымогают. Такого не было.", - сказал Титов.

Кроме того, некоррупционными были названы МЧС и ФАС.