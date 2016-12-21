За несоблюдение закона о квотировании несовершеннолетних в Иркутской области с 2018 года будут введены штрафы

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Законом Иркутской области от 20.12.2016 № 120-ОЗ введена ответственность за несоблюдение закона о квотировании несовершеннолетних. За несоблюдение условий квотирования с 2018 года будет предусмотрена ответственность в размере: на должностных лиц и ИП от 1 до 5 тыс.рублей; на организацию от 15 до 20 тыс.рублей.

Соблюдать в регионе квоту для приема на работу несовершеннолетних обязаны организации и ИП, имеющие среднесписочную численность работников более 100 человек. Такие условия предусмотрены Законом Иркутской области от 06.03.2014 N 22-ОЗ "О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних". Кроме соблюдения квоты, законом предусмотрена обязанность ежемесячного представления организацией информации в государственные учреждения службы занятости населения. Форма утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от 18.06.2014 N 289-пп.







