Клерк.Ру
 

Количество отчетов растет год от года

21.12.16 12:44
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Давний читатель нашего форума посетовал, что количество отчетов увеличивается. По его мнению, это, в свою очередь, дает фискалам больше возможностей для взыскания штрафов. Какая-то нерадужная картина получается.

Больше форм отчетности, больше шансов взыскать штрафы. Больше штрафов - лучше для бюджета. Получается в 2016 нам прибавилось +2 формы СЗВ-М и 6-НДФЛ, а в 2017 г. нам добавится еще +2 формы новых:
- Форма СЗВ-М
- 6-НДФЛ
- новый расчет по страховым взносам в налоговую
- новый отчет о стаже каждого сотрудника компании в ПФР
А уж что Статистика придумает - неизвестно. за 2015 год это была МП-Микро

Уж простите, не удержался от жалобы
- room111

Между тем участники обсуждения справедливости ради отметили, что новый отчет по взносам заменяет нынешний, а отчет о стаже придется сдавать в ПФР только 1 раз в год. Да еще и СЗВ-М с 2017 года можно сдавать не до 10 числа, а до 15-го. «Купили козу, теперь продаем и радуемся», - шутит по этому поводу форумчанка с ником ZZZhanna.

Обсуждение происходит в теме форума «+4 разных формы отчетности за 2 года».

Напомним, на встрече с Владимиром Путиным в прошлом месяце глава ФНС Михаил Мишустин пояснил, что никаких особых изменений для работодателей в связи с изменением администратора взносов не произойдет. «Более того, упрощаются формы отчетности: их было четыре – будет одна ежеквартальная со всеми расчетами. У нас будет один контролер, то есть фонды теперь не будут ходить и проверять налогоплательщиков», - заверил он президента.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
Клерк
Gamer013
, Казань
"их было четыре – будет одна ежеквартальная со всеми расчетами."
это про что?
"У нас будет один контролер"
а разве в ФСС форма не сохранится в части несчастного случая?

<b>Модератор</b>
бух2007
а разве в ФСС форма не сохранится в части несчастного случая?

 

сохраняется. И еще добавляется справка-расчет для желающих получить возмещение по б/л.
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