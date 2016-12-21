ФНС рассказала, как не потерять пароль от «Личного кабинета налогоплательщика»

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ФНС России предлагает пользователям заранее позаботиться о сохранении пароля от «Личного кабинета для физических лиц».

Для этого предварительно необходимо выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты и указать свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты, задать контрольное слово (длиной до 24 знаков) и сохранить изменения. Воспользоваться данным способом можно в любое время, выбрав соответствующую опцию в разделе «Профиль».

В дальнейшем, если Вы забыли пароль, то на главной странице «Личного кабинета» нужно нажать на опцию «Забыли пароль?» и ввести свои данные: ИНН, адрес электронной почты и контрольное слово. При этом предоставляется три попытки ввода реквизитов.

Если заполненные реквизиты верны, то на адрес указанной электронной почты придет ссылка для восстановления пароля. Эта ссылка будет действительна в течение 12 часов.

В случае превышения допустимого количества попыток, восстановить свой пароль таким способом можно будет через 24 часа. Либо можно обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учет с документом, удостоверяющим личность.