7500 – это слишком большая зарплата для нерадивых сотрудников

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- Что должен делать сотрудник за 7500 в месяц?

- Ничего. И даже немного вредить.

Эта шутка знакома всем. А вот посетитель нашего форума всерьез задумался над вопросом урезания зарплаты сотрудника, работающего за МРОТ.

У работника заработная плата состоит из оклад+премия=МРОТ. Если есть причина депремирования, я могу его депремировать, если после этого у него будет меньше МРОТ?

- Аноним

Работодатель уточнил, что вполне возможны такие ситуации, когда работник находится в нетрезвом состоянии, халатно относится к своим обязанностям, совершает ошибки в работе. Неужели нельзя наказать его рублем?

Увы, это невозможно, поясняют участники обсуждения. «Ему терять нечего, кроме цепей», - отмечает форумчанка с ником бух2007. «Радуйтесь, что хоть на работу ходит», - добавляет читатель форума с ником ecov.

А что вы думаете по этому поводу? Поделиться своим мнением можно в комментарии к данному материалу или в теме форума «МРОТ. Депремирование».