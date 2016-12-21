Клерк.Ру
 

7500 – это слишком большая зарплата для нерадивых сотрудников

21.12.16 14:17
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- Что должен делать сотрудник за 7500 в месяц?

- Ничего. И даже немного вредить.

Эта шутка знакома всем. А вот посетитель нашего форума всерьез задумался над вопросом урезания зарплаты сотрудника, работающего за МРОТ.

У работника заработная плата состоит из оклад+премия=МРОТ. Если есть причина депремирования, я могу его депремировать, если после этого у него будет меньше МРОТ?
- Аноним

Работодатель уточнил, что вполне возможны такие ситуации, когда работник находится в нетрезвом состоянии, халатно относится к своим обязанностям, совершает ошибки в работе. Неужели нельзя наказать его рублем?

Увы, это невозможно, поясняют участники обсуждения. «Ему терять нечего, кроме цепей», - отмечает форумчанка с ником бух2007. «Радуйтесь, что хоть на работу ходит», - добавляет читатель форума с ником ecov.

А что вы думаете по этому поводу? Поделиться своим мнением можно в комментарии к данному материалу или в теме форума «МРОТ. Депремирование».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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5 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург
МРОТ-это сумма оклада без учета премий, стимулирующих надбавок и т.п. Мат часть учите. А вообще работодатели доиграются- я на своего бывшего идиота в налоговую настучала (за дело) и при документальной проверке еще пальцем показывала, где что искать. До сих пор воспоминания греют душу. И еще так сделаю, если надо будет.
<b>Модератор</b>
Над.К
МРОТ-это сумма оклада без учета премий, стимулирующих надбавок и т.п. Мат часть учите.

Насчет матчасти хотелось бы отослать вам обратно )) С приветом от Верхового суда

 При этом трудовым законодательством допускается установление окладов (тарифных ставок) как составных частей заработной платы работников в размере меньше минимального размера оплаты труда при условии, что размер их месячной заработной платы, включающий в себя все элементы, будет не меньше установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а минимальный размер оплаты труда в субъекте Российской Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

 Определение Верховного Суда РФ от 19.09.2016 N 51-КГ16-10

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

МРОТ-это сумма оклада без учета премий, стимулирующих надбавок и т.п. Мат часть учите. А вообще работодатели доиграются- я на своего бывшего идиота в налоговую настучала (за дело) и при документальной проверке еще пальцем показывала, где что искать. До сих пор воспоминания греют душу. И еще так сделаю, если надо будет.

 Павлик?.. Какой кошмар... Морозов?..

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Аноним
Я Работаю сторожем В Омске в школе и получаю МРОТ --оклад и сюда входят стимулирующие и ночные и праздничные и сверху никаких доплат а же работаю по графику и плюс ещё в праздничное время .Подскажите мне пожалуйста мне правильно плотят..Вы в Москве лучше знаете
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