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Минтруд внесет технические изменения в справку о зарплате за два года 182н

21.12.16 13:17
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На федеральном портале проектов НПА опубликован проект приказа Минтруда, которым вносятся изменения в справку 182н, необходимую для начисления пособий по больничным листам.

Изменения носят чисто технический характер и обусловлены тем, что администрирование взносов с 2017 году будет осуществлять ФНС и соответственно, регулироваться взносы будут Налоговым Кодексом.

В частности, в п.4 справки будет указано, что база для начисления страховых взносов по закону 212-ФЗ учитывается за периоды до 31.12.2016, а после этой даты - в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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