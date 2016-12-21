Налоговики напоминают требования к бумажной отчетности
21.12.16 16:12
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УФНС России по Республике Хакасия напоминает, что с 2012 года обработка документов налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной налогоплательщиками на бумажных носителях осуществляется централизовано ФКУ «Налог – сервис».
Для централизованной обработки документы должны соответствовать следующим требованиям:
- формат листа А 4;
- наличие двухмерного штрих – кода (2-ШК);
- печать только с одной стороны;
- отсутствие скоб или следов от них;
- листы не должны быть поврежденными или смятыми.
Для заполнения и печати налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности на бумажных носителях налоговая служба разработала бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ», которую можно скачать сайте ФНС России в разделе «Программные средства» или записать её с «гостевого» компьютера в центральных офисах налоговых инспекций.