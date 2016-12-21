Налоговики напоминают требования к бумажной отчетности

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УФНС России по Республике Хакасия напоминает, что с 2012 года обработка документов налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной налогоплательщиками на бумажных носителях осуществляется централизовано ФКУ «Налог – сервис».



Для централизованной обработки документы должны соответствовать следующим требованиям:

формат листа А 4;

наличие двухмерного штрих – кода (2-ШК);

печать только с одной стороны;

отсутствие скоб или следов от них;

листы не должны быть поврежденными или смятыми.



Для заполнения и печати налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности на бумажных носителях налоговая служба разработала бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ», которую можно скачать сайте ФНС России в разделе «Программные средства» или записать её с «гостевого» компьютера в центральных офисах налоговых инспекций.