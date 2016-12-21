В Москве ФСС будет принимать отчеты во время новогодних каникул

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В новогодние каникулы в Московском региональном отделении ФСС и его филиалах будет организованы дежурства и прием отчетов за IV квартал 2016. Дежурства ответственных работников филиалов Отделения Фонда будут организованы с 2 по 6 января 2017 года.

Режим дежурств и приема отчетов соответствует режиму работы, размещенному на сайте ФСС.

При этом 6 января 2017 года прием будет осуществляться по режиму работы в пятницу. В этот день рабочий день будет меньше на один час - с 9:00 до 15:45.