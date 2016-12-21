Утверждена форма согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными

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ФНС РФ приказом от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@ утвердила форму согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными. Возможность такого согласия предусмотрена подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса.

Этим же приказом утверждены формат формы, порядок её заполнения и представления.

Признать общедоступными можно как все сведения, так и отдельные их виды. В порядке заполнения предусмотрен справочник кодов, из которого и выбираются сведения, которые будут общедоступными.