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Минфин разъяснил, как определить численность сотрудников при совмещении УСН и ПСН

22.12.16 15:45
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ИП совмещает ПСН и УСН. Как определить среднюю численность работников для целей применения ПСН? На этот вопрос ответил Минфин в письме № 03-11-12/72655 от 06.12.2016.

Пунктом 5 статьи 346.43 НК установлено, что при ПСН ИП вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым ИП.

Таким образом, при определении средней численности наемных работников за налоговый период в целях соблюдения данного ограничения, ИП должен учесть всех своих работников, в том числе и занятых в видах предпринимательской деятельности, облагаемых в рамках иных режимов налогообложения.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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