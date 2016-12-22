Сотрудники будут делать фото нарушений охраны труда и сразу отправлять их в трудинспекцию

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Пользователям мобильных телефонов стало доступно приложение «Я–инспектор», позволяющее любому гражданину, заметившему нарушение охраны труда на строительной площадке, угрожающее для жизни и здоровья работников, зафиксировать его на свой телефон и сообщить об этом в Роструд. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков в ходе заседания Общественного совета при Роструде.

На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция к сокращению числа погибших на производствах. В 2015 их количество в сравнении с 2014 годом сократилось на четверть (с 2347 до 1707), по результатам I полугодия 2016 года эта тенденция сохраняется (погибло 692 человека). Вместе с тем, в определенных отраслях число погибших остается на высоком уровне. Одной из таких наиболее опасных для жизни и здоровья работников сфер деятельности является строительство. «Новое мобильное приложение Роструда направлено на то, чтобы навести порядок на строительных площадках», – сообщил Михаил Иванков.

Данное приложение интегрировано с уже успешно функционирующим на портале «Онлайинспекция.рф» сервисом «Сообщить о проблеме». То есть, обращение гражданина и фото, в том числе информационного щита застройщика, будут направляться на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе. При наличии соответствующих оснований будет инициироваться проверка изложенных в обращении фактов, приниматься меры по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных в них лиц к ответственности.

В ходе разработки приложения Рострудом были проанализированы наиболее травмоопасные нарушения и выбраны те, которые может заметить гражданин, не являющийся работником и не находящийся непосредственно на стройке. «На первом этапе работы приложения планируется провести кампанию по выявлению и устранению таких нарушений как отсутствие у работников касок при проведении строительных работ, работа на высоте без защитных ограждений и страховки, а также отсутствие ограждений строительных площадок», – рассказал заместитель руководителя Роструда.