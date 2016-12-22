Клерк.Ру
 

Сотрудники будут делать фото нарушений охраны труда и сразу отправлять их в трудинспекцию

22.12.16 10:12
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Пользователям мобильных телефонов стало доступно приложение «Я–инспектор», позволяющее любому гражданину, заметившему нарушение охраны труда на строительной площадке, угрожающее для жизни и здоровья работников, зафиксировать его на свой телефон и сообщить об этом в Роструд. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков в ходе заседания Общественного совета при Роструде.

На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция к сокращению числа погибших на производствах. В 2015 их количество в сравнении с 2014 годом сократилось на четверть (с 2347 до 1707), по результатам I полугодия 2016 года эта тенденция сохраняется (погибло 692 человека). Вместе с тем, в определенных отраслях число погибших остается на высоком уровне. Одной из таких наиболее опасных для жизни и здоровья работников сфер деятельности является строительство. «Новое мобильное приложение Роструда направлено на то, чтобы навести порядок на строительных площадках», – сообщил Михаил Иванков.

Данное приложение интегрировано с уже успешно функционирующим на портале «Онлайинспекция.рф» сервисом «Сообщить о проблеме». То есть, обращение гражданина и фото, в том числе информационного щита застройщика, будут направляться на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе. При наличии соответствующих оснований будет инициироваться проверка изложенных в обращении фактов, приниматься меры по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных в них лиц к ответственности.

В ходе разработки приложения Рострудом были проанализированы наиболее травмоопасные нарушения и выбраны те, которые может заметить гражданин, не являющийся работником и не находящийся непосредственно на стройке. «На первом этапе работы приложения планируется провести кампанию по выявлению и устранению таких нарушений как отсутствие у работников касок при проведении строительных работ, работа на высоте без защитных ограждений и страховки, а также отсутствие ограждений строительных площадок», – рассказал заместитель руководителя Роструда.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
Клерк
kordorru
, Барнаул
Вот именно этим и будем заниматься на "общественных работах" и при отбытии "общественно-полезного труда" . 
Наши суды успешно освоили такое админ. наказание как "полезный" труд. Нет вопросов. 
Значит отбывающие, должны стать, сущим "наказанием" )) по вопросам охраны жизни и здоровья при выполнении подобного труда. Пусть потом, судебные приставы на планёрке у Председателя суда, поднимают вопрос о "целесообразности".. таким явным "увлечением" определённого вида админ.наказания.
Ну и прицепом, естественно пойдут  господа и дамы  с "биржи труда" так же использующие "общественные работы" как рычаг давления на снятие граждан с учёта безработных.
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