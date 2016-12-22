ПФР рекомендует гражданам уточнить данные страхового свидетельства

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В результате очередной проведенной сверки баз данных двух ведомств – ПФР и налоговых органов, выявлены расхождения в ФИО и датах рождения граждан у более чем 10 тысяч жителей Удмуртской Республики трудоспособного возраста. Это в будущем может отразиться на полноте сформированных гражданином, за период трудовой деятельности, своих пенсионных прав, уточнили в региональном отделении фонда.

В действительности могут возникать ситуации, когда гражданин, по каким-либо причинам меняет данные места жительства, даты рождения или ФИО, тогда ему необходимо уведомить об этом территориальный орган ПФР по месту жительства, чтобы в дальнейшем все пенсионные отчисления зачислялись на его прежний лицевой счет.

За работающего гражданина все необходимые действия может осуществить непосредственно сам работодатель. Для этого работнику нужно просто обратиться в кадровое подразделение своего предприятия с письменным заявлением, а страхователь в течение двух недель обязан подать в территориальный орган ПФР соответствующее заявление об обмене страхового свидетельства на новое, содержащее новые сведения о застрахованном лице.

Неработающим гражданам необходимо лично обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства и предоставить следующие документы: заявление об обмене страхового свидетельства, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий изменение анкетных данных, например свидетельство о браке в случае смены фамилии гражданина. При получении необходимого пакета документов территориальный орган в течение двух недель отражает все изменения в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и выдает последнему новый СНИЛС с тем же страховым номером.

Кроме указанных способов существует еще и третий – когда гражданин может обратиться за получением СНИЛС в МФЦ по месту проживания.

СНИЛС является уникальным и принадлежит индивидуальному лицевому счету только одного человека. На этот счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также страховой стаж в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии. Кроме того, СНИЛС является единым идентификатором персональных данных гражданина РФ при получении государственных услуг, в том числе и в электронном виде.

Таким образом, на сегодняшний день страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования — это такой же важный документ, как например, свидетельство о рождении, паспорт гражданина или полис медицинского страхования, отметили в ПФР. Именно поэтому обо всех изменения в анкетных данных застрахованное лицо должно незамедлительно сообщать в территориальные ораны ПФР, по месту своей регистрации.