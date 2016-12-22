Стоимость патентов на 2017 год в Подмосковье выросла

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С 2017 года на территории Московской области увеличена стоимость патентов для индивидуальных предпринимателей, предупреждает региональное Управление ФНС.



Законом Московской области от 28.11.2016 N 142/2016-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Московской области" и в Закон Московской области "О патентной системе налогообложения на территории Московской области" размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода, применяющими патентную систему налогообложения, увеличены на индекс потребительских цен в размере 1,072.



По 31 декабря 2018 года в Московской области действуют налоговые каникулы для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и применяющих патентную систему налогообложения. Такие индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

Перечень видов предпринимательской деятельности, по которым установлена нулевая ставка, можно найти в этом же законе.