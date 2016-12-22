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В Рязанской области с 2017 года изменены ставки по транспортному налогу

22.12.16 12:55
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Управление ФНС России по Рязанской области обращает внимание владельцев транспортных средств на изменения в региональном законодательстве, которые будут применяться при исчислении налогов в налоговом периоде 2017 года.

В соответствии с Законом Рязанской области от 29.11.2016 № 74-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Рязанской области "О транспортном налоге на территории Рязанской области" с 1 января 2017 года применяются новые ставки транспортного налога, в частности:

  • по мотоциклам и мотороллерам с мощностью двигателя свыше 35 л.с. до 100 л.с. включительно ставка налога установлена в размере 30 руб. с 1 л.с., ранее 15 руб.;
  • по мотоциклам и мотороллерам с мощностью двигателя свыше 100 л.с. ставка налога установлена в размере 50 руб. с 1 л.с., ранее 15 руб.;
  • по катерам, моторным лодкам и другим водным транспортным средствам с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно ставка налога установлена в размере 70 руб. с 1 л.с., ранее 51 руб.;
  • по катерам, моторным лодкам и другим водным транспортным средствам с мощностью двигателя свыше 100 л.с. установлена ставка -  200 руб.,  ранее 102 руб.;
  • по яхтам и другим парусно-моторным судам с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно установлена ставка - 200 руб., ранее 102 руб.;
  • по яхтам и другим парусно-моторным судам с мощностью двигателя свыше 100 л.с. установлена ставка -  400 руб.,  ранее 204 руб.;
  • по гидроциклам с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно установлена ставка - 250 руб., ранее 128 руб.;
  • по гидроциклам с мощностью двигателя свыше 100 л.с. установлена ставка - 500 руб., ранее 255 руб.;
  • по несамоходным (буксируемым) судам, для которых определяется валовая вместимость установлена ставка - 130 руб. с каждой регистровой тоны валовой вместимости,  ранее 102 руб.


Управление так же напоминает, что в соответствии с Законом Рязанской области от 18.11.2013 № 68-ОЗ «О внесении изменений в Закон Рязанской области «О налоговых льготах» с 1 января 2015 года для расчета транспортного налога по налоговым обязательствам физических лиц, отменены льготы, освобождающие от уплаты транспортного налога пенсионеров по старости, пенсионеров Вооруженных Сил и правоохранительных органов Российской Федерации, инвалидов всех категорий, имеющих в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя более 150 л.с. или мотоциклы (мотороллеры) с мощностью двигателя более 45 л.с.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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