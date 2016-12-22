До конца 2016 года можно воспользоваться льготным порядком налогообложения имущества

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В 2016 году заканчивается действие льготного порядка налогообложения имущества физических лиц. Этот порядок распространялся на случаи, когда налогоплательщик сам сообщил в налоговые органы о своей недвижимости или транспортном средстве, как объектах налогообложения. Сделать это было необходимо, если объект недвижимости или транспортное средство не был указан в налоговом уведомлении и на него не уплачивался налог.

Для тех, кто представит такое Сообщение об объектах налогообложения до окончания 2016 года, налог будет начислен только за 2016 год.

Начиная с 2017 года, налог будет начисляться уже с момента возникновения права на объект, но не более чем за три налоговых периода. Кроме того, для тех, кто не представит Сообщение, закон предусматривает штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы налога.

УФНС России по Республике Мордовия обращает внимание, что если вы имеете льготу на объект налогообложения и он не указан в налоговом уведомлении, заявлять о нем в налоговый орган не требуется.