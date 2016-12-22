Вебинар: Переоценка основных средств в 1С Бухгалтерия 8

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Переоценка основных средств - сложная операция в бухгалтерском учете, которая производится при изменении рыночной стоимости объектов ОС с целью приведения их первоначальной стоимости к рыночной. На бесплатном вебинаре учебного центра "Специалист" при МГТУ имени Баумана рассмотрены аспекты законодательства, связанные с переоценкой ОС, и наглядно показаны особенности и некоторые секреты этого процесса в 1С Бухгалтерия.