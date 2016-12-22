Клерк.Ру
 

Минэкономики не поддерживает идею об акцизе на спирт для косметической продукции

22.12.16 14:14
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Минфин 13 декабря сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего установление акциза на этиловый спирт, приобретаемый организациями для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, с последующим предоставлением права на налоговый вычет при условии подтверждения факта использования спирта для производства этой продукции.

Ранее замминистра финансов Илья Трунин пояснял необходимость установления такого акциза недостаточностью контроля над оборотом спирта. "Мы сейчас видим, что спирт идет на косметическую продукцию, а потом исчезает. Может, он и вовсе туда не идет, там тоже контроль неполный. А если мы введем акциз и сделаем вычет, то хотя бы чтобы этот вычет получить, надо будет отчитаться, как сейчас по алкогольной продукции", - пояснял он.

Минэкономразвития же полагает излишним введение акциза на этиловый спирт, закупаемый для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, отмечая достаточность инструментов для контроля над оборотом спирта. Об этом сообщил "Интерафксу" источник, знакомый с позицией ведомства.

Минэкономразвития напоминает, что организации, использующие технологическое оборудование для производства спиртосодержащей продукции, в том числе, парфюмерно-косметической, по действующим правилам должны представлять в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) информацию об объемах произведенной, закупаемой, используемой для собственных нужд, поставляемой, хранимой, перевозимой, использованной в качестве сырья продукции каждого вида и наименования, а также об объемах использования сырья для производства готовой продукции.

Таким образом, полагают в Минэкономразвития, у контролирующих органов есть все необходимые инструменты для контроля над оборотом спирта. В связи с этим министерство не поддержало предложение Минфина. Минфин РФ предлагает взимать акциз на спирт, закупаемый для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, по ставке от 100 до 400 рублей за литр. Если закупившая его организация сможет подтвердить целевое использование спирта, ей будет предоставлен полный налоговый вычет по уплаченному ранее акцизу.

И.Трунин пояснял, что методология, которую Минфин будет предлагать, будет аналогична налогообложению акцизами средних дистиллятов, авиационного топлива, судового маловязкого топлива. Акциз будет взиматься с суммы приобретенного спирта, использование которого не подтверждено. "Ровно то же самое, как на прямогонный бензин, который используется в нефтехимии. Если он используется в нефтехимии, то на него акциз возмещается. А если такого подтверждения нет, то используется полная ставка. Это позволит на первом этапе предотвратить существующую ситуацию, когда спирт отгружается якобы на производство парфюмерии, парфюмерия отражается в учете. И мы подозреваем, что реально спирта безакцизного уходит на производство парфюмерии гораздо меньше, чем его декларируется на эти цели", - отметил он.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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