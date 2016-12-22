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Для получения матерью пособия при рождении ребенка безработный отец должен принести справку из Соцзащиты

22.12.16 16:44
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Какие документы необходимо представить сотруднице при выплате ей единовременного пособия при рождении ребенка, если в браке она не состоит, отец ребенка не работает (нет трудовой книжки) и в центре занятости на учете не стоит? Ответ на этот вопрос дали специалисты отделения ФСС АО Республике Саха (Якутия). 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 декабря 2009 г. №1012н.

Лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему, по месту работы.

В соответствии с п. 28 Порядка, для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка представляются:

а) заявление о назначении пособия;

б) справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов гражданского состояния;

в) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства ребенка, выданная отцу ребенка о том, что пособие не назначалось.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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