Перечень кодов продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, привели в соответствие с новым классификатором

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Правительство РФ внесло изменения в постановление от 31.12.2004 N 908 "Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов".

Вместо кодов по Общероссийскому классификатору продукции (ОК 005-93), с 1 января 2017 года будут указываться коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014)

Классификатор ОК 005-93 утрачивает свою силу, так же как и некоторые другие классификаторы.