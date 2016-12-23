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В Калужской области снизили коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Соответствующий закон от 21.12.2016 № 154-ОЗ опубликован на официальном портале правовых актов.

В 2016 году коэффициент был равен 2,146632, в 2017 году он составит 2,0025.

Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда применяется для расчета фиксированных авансовых платежей по НДФЛ иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму (статья 227.1 Налогового кодекса).