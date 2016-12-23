С 2017 года для ЕНВД и ПСН вместо ОКУН применяются ОКВЭД2 и ОКПД2

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С 1 января 2017 года вступают в силу новые редакции Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Одновременно утрачивает силу Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002-93.

В этой связи в НК исключено наименование "Общероссийский классификатор услуг населению" и внесены изменения, согласно которым коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации.

Об этом напомнила ФНС в письме № СД-4-3/22547@ от 28.11.2016.

Кроме того, дополнительно в письме ФНС № СД-4-3/22788@ от 30.11.2016 уточняется, что согласно информационному сообщению Минфина, законы и иные нормативные правовые акты о налогах, устанавливающие перечень бытовых услуг в целях применения положений глав 26.2, 26.3 и 26.5 НК РФ в соответствии с указанным распоряжением, официально опубликованные после 31 декабря 2016 года, могут иметь обратную силу и применяться с 1 января 2017 года, если прямо предусматривают это.