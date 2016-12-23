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Сборщики макулатуры не платят НДФЛ, так как могут применить имущественный вычет

23.12.16 13:45
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К доходам физических лиц от продажи ими вторсырья могут в полном объеме применяться положения статьи 220 НК об имущественных налоговых вычетах при продаже имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей.

Кроме того, доходы физлиц от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, освобождаются от обложения НДФЛ в соответствии с пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ.

Таким образом, физические лица, получающие доходы от продажи вторичных ресурсов, в настоящее время не уплачивают НДФЛ, поскольку в отношении такого имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, они имеют право на освобождение от налогообложения доходов, а в отношении имущества, находившегося в собственности менее трех лет на получение имущественного налогового вычета.

К такому выводу пришел Минфин в письме № 03-04-08/73703 от 16.12.2016.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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