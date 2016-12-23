ФНС пояснила, как применять вычеты по акцизам при производстве подакцизного товара из подакцизного сырья

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Подакцизный товар используется в качестве сырья для изготовления другого подакцизного товара.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 200 НК РФналогоплательщик имеет право уменьшить сумму акциза, начисленную по произведенному им подакцизному товару, на суммы акциза, предъявленные продавцами и уплаченные этим налогоплательщиком при приобретении подакцизного товара, в дальнейшем использованного в качестве сырья.

При этом продавец выделяет сумму акциза отдельной строкой в расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и счетах-фактурах.

Таким образом, основанием для применения налоговых вычетов суммы акциза, уплаченной в цене приобретения подакцизного сырья, использованного для производства других подакцизных товаров, являются предъявленные производителем подакцизного сырья покупателю вышеперечисленные документы с выделенной в них отдельной строкой суммой акциза.

Что касается организации, использующей в качестве сырья для производства подакцизных товаров другой подакцизный товар, приобретенный у посредника (дилера), не являющегося непосредственным производителем этого товара, то данная организация права на применение налоговых вычетов, предусмотренных пунктом 2 статьи 200 НК, не имеет.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/23340@ от 07.12.2016.