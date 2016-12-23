Главбух возмущен нелепыми требованиями налоговиков
«Налоговая сравнивает теплое с мягким», - возмущается давняя читательница нашего форума. Главбух уже устала пояснять налоговикам, что показатели, которые они постоянно сравнивают, не сходятся по причине того, что они не могут сойтись в принципе.
Если опустить все названия строк, то дословно спрашивают
Почему НДС, уплаченный от авансов, полученных от покупателей, не равен НДС, поставленный к возмещению, в связи с уплатой авансов поставщикам?
По второй компании спрашивают - почему вы не зачли авансы от покупателей целиком в этом квартале?
Так и хочется на оба требования ответить ПО КОЧАНУ!!!
Впечатление, что у них сбился автомат, который требования печатает по контрольным соотношениям, а мы теперь страдаем, отвечая на идиотские требования.
Имеет ли смысл жаловаться в Управление и в каком ключе? Купите своим сотрудникам налоговый кодекс?
А если завтра они захотят сравнить уплаченный НДФЛ и амортизацию или выручку и стоимость мебели в офисе...
- Хвостик
Обсуждение происходит в теме форума «Налоговая сравнивает теплое с мягким».
У нас еще интереснее бывает. Присылали требование по прибыли. Суть такова, что вы получили на р/с 15 млн. руб., а списано 9 млн. руб. Вопрос почему у Вас прибыль 500 тыс. руб.? То что налоги считаются методом начисления, а они сравнивают кассовым.. вообще молчу
Посмотрев на р/с к сожалению 15 млн. руб. не обнаружилось, поступило около 9 млн. руб..
Звоню в НИ.. а там "ойййй.. у нас глюк в базе, но отвечать на требование все-равно, а то счет заблокируют"
Так отвечайте им на требование описанием НК РФ. Потом соберете все их требования и свои ответы и представите в газету или на телевидение. Пусть проведут экзамены в ИФНС на профессиональные знания. Возможно, пора безграмотных уволить с гос.службы и пусть эти рабочие места займут действительно люди из народа, которые в этой теме являются профи.