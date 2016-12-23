Главбух возмущен нелепыми требованиями налоговиков

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«Налоговая сравнивает теплое с мягким», - возмущается давняя читательница нашего форума. Главбух уже устала пояснять налоговикам, что показатели, которые они постоянно сравнивают, не сходятся по причине того, что они не могут сойтись в принципе.

Если опустить все названия строк, то дословно спрашивают

Почему НДС, уплаченный от авансов, полученных от покупателей, не равен НДС, поставленный к возмещению, в связи с уплатой авансов поставщикам?



По второй компании спрашивают - почему вы не зачли авансы от покупателей целиком в этом квартале?

Так и хочется на оба требования ответить ПО КОЧАНУ!!!

Впечатление, что у них сбился автомат, который требования печатает по контрольным соотношениям, а мы теперь страдаем, отвечая на идиотские требования.

Имеет ли смысл жаловаться в Управление и в каком ключе? Купите своим сотрудникам налоговый кодекс?

А если завтра они захотят сравнить уплаченный НДФЛ и амортизацию или выручку и стоимость мебели в офисе...

- Хвостик

Обсуждение происходит в теме форума «Налоговая сравнивает теплое с мягким».