На сайте ФНС обновилась программа по заполнению декларации 3-НДФЛ

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На официальном сайте ФНС России обновилась программа по заполнению декларации о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год.

Данная программа актуальна для заполнения декларации 3-НДФЛ лицами, получившими в 2016 году доход и обязанными представить в 2017 году декларацию.

Отчитаться о доходах за 2016 год необходимо до 2 мая 2017 года в следующих случаях:

- при получении дохода от продажи имущества, имущественных прав (продажа квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения/переуступка права требования);

- при получении дохода, с которого налоговый агент не удержал налог; при получении подарков в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

- при получении дохода в виде вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества,

- при получении выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске игр;

- при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2016 году доходы должны также индивидуальные предприниматели (на общем режиме), нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

ФНС России также обращает внимание, что подать декларацию для получения налоговых вычетов можно в любое время и после 2 мая 2017 года.