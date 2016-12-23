ФСС разработал форму квитанции для оплаты взносов через местную администрацию

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Страхователи - физические лица могут уплачивать страховые взносы по производственному травматизму через кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи. Такая норма прописана в пп.3 п.5 ст. 26.1 федерального закона 125-ФЗ.

В этом случае местная администрация обязана выдавать при приеме денежных средств страхователям квитанции, подтверждающие прием этих денежных средств.

Форму такой квитанции разработал ФСС. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале НПА.