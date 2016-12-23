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ФСС разработал форму квитанции для оплаты взносов через местную администрацию

23.12.16 12:17
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Страхователи - физические лица могут уплачивать страховые взносы по производственному травматизму через кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи. Такая норма прописана в пп.3 п.5 ст. 26.1 федерального закона 125-ФЗ.

В этом случае местная администрация обязана выдавать при приеме денежных средств страхователям квитанции, подтверждающие прием этих денежных средств.

Форму такой квитанции разработал ФСС. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале НПА.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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