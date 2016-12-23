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НК не предусматривает распределение НДФЛ с доходов работников ИП, совмещающих УСН и ЕНВД

23.12.16 14:29
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Налоговые агенты - ИП, которые состоят в налоговом органе на учете по месту осуществления деятельности в связи с применением системы налогообложения в виде ЕНВД, с доходов наемных работников обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту своего учета в связи с осуществлением такой деятельности.

Распределение суммы НДФЛ, исчисленного с доходов работников, занятых как в деятельности, облагаемой в рамках УСН, так и в деятельности, облагаемой ЕНВД, Налоговым Кодексом не предусмотрено.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-11-11/70914 от 30.11.2016.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
<b>Модератор</b>
бух2007
Распределение суммы НДФЛ, исчисленного с доходов работников, занятых как в деятельности, облагаемой в рамках УСН, так и в деятельности, облагаемой ЕНВД, Налоговым Кодексом не предусмотрено.

 

А то без Минфина не знали об этом. На вопрос так и не ответили они. Если сотрудники и там, и здесь, куда НДФЛ платить - в налоговую по ЕНВД или по месту прописки ИП?
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