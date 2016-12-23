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ФНС разъяснила порядок замены административного штрафа на предупреждение

23.12.16 16:27
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ФНС в своем письме № ОА-4-17/23483@ от 08.12.16 разъяснила порядок применением статьи 4.1.1 КоАП РФ, на основании которой субъектам малого и среднего бизнеса, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение.

Предупреждение может быть применено только за правонарушение, характеризуемое совокупностью следующих условий: совершено впервые и не привело к причинению вреда или возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинению имущественного ущерба.

При решении вопроса о квалификации действий лица по статье 4.1.1 КоАП РФ следует учитывать, что повторным совершением административного правонарушения признается совершение однородного административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ.

Однородными считаются правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена одной статьей Особенной части КоАП РФ.

В этой связи при решении вопроса о применении в отношении лица статьи 4.1.1 КоАП РФ необходимо выяснить, привлекалось ли ранее это лицо к административной ответственности за однородное правонарушение. Если да, то необходимо выяснить исполнено ли постановление о назначении лицу административного наказания и дату окончания исполнения указанного постановления, не прекращалось ли его исполнение, не истек ли срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного наказания и последующие постановления, связанные с его исполнением.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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