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Путин назвал нецелесообразным отказ от плоской шкалы НДФЛ

23.12.16 15:19
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Президент РФ Владимир Путин считает пока нецелесообразным отказываться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц.

"Можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физлиц? Можно. Может быть, это и будет когда-то сделано, но сейчас, считаю, нецелесообразно, потому что, как только мы начнем это делать, после первого шага будет второй, третий, пятый, мы запутаемся в этой дифференциации, и в конце концов все это приведет к уклонению от уплаты налогов, и доходы в бюджет сократятся", - сказал он на пресс-конференции.

При этом президент отметил, что социальная справедливость, которая обычно приводится в качестве аргумента для введения прогрессивной шкалы подоходного налога, может быть достигнута и другими средствами, передает "Интерфакс". "Такие решения уже приняты, имеется виду увеличение налога на дорогие транспортные средства, это уже сделано, можем настраивать эту систему, увеличение налога на дорогую недвижимость, здесь тоже можно настраивать", - сказал он.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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