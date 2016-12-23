На 2017 год продлено Соглашение между профсоюзами, работодателями и Правительством

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Сегодня в рамках очередного заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых соглашений состоялось подписание Дополнительного соглашения о продлении на 2017 год Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014-2016 годы.

В присутствии Заместителя Председательства Российской Федерации Ольги Голодец подписи под документом поставили Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне, а также совместные действия сторон по их реализации.

Среди приоритетных целей соглашения стороны видят, в частности, создание условий, содействующих формированию структурно развитой, обеспечивающей нужды страны и населения, конкурентоспособной экономики на базе рабочих мест, позволяющих использовать материальные и человеческие ресурсы эффективно с точки зрения интересов всех субъектов экономики; обеспечение нового, более высокого уровня жизни граждан Российской Федерации, прежде всего за счет кардинального повышения эффективности государственного управления и социальной ответственности всех субъектов экономики, внедрения принципов достойного труда на основе подходов Международной организации труда.