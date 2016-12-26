В Петербурге ПФР ограничил выезд за границу для 4 тысяч ИП из-за долгов по взносам

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В новогодние праздники многие петербуржцы планируют отправиться за границу, но не всем удастся поехать в долгожданный отпуск, для 15% должников по страховым взносам Санкт-Петербурга и Ленинградской области поездка может закончиться при прохождении границы.

Запрет на выезд за границу может коснуться индивидуальных предпринимателей, адвокатов, частных нотариусов, а также представителей крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование.

Количество ограничений выезда растет, 3 945 должникам в 2016 году, в т.ч. 3 145 по Санкт-Петербургу и 800 - по Ленинградской области пришлось поменять свои планы, сообщает региональное отделение ПФР.

Во избежание неприятностей на границе,ПФР рекомендует предпринимателям своевременно погасить имеющуюся задолженность.