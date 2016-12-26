ИП из Иваново не может уменьшить налог по УСН на уплаченный им в Москве торговый сбор

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ИП зарегистрирован в Ивановской области, где и платит налог по УСН. Между тем он платит в Москве торговый сбор, так как осуществляет там деятельность. Можно ли уменьшить налог по УСН на сумму торгового сбора? Нет, ответил Минфин в письме № 03-11-11/71320 от 01.12.2016.

ИП вправе уменьшить сумму налога по УСН, зачисляемую в консолидированный бюджет субъекта РФ, в котором установлен торговый сбор, на сумму этого торгового сбора, уплаченного в течение налогового (отчетного) периода.

Исходя из этого ИП, зарегистрированный в налоговом органе Ивановской области и применяющий УСН, при осуществлении торговой деятельности через объект недвижимого имущества, находящийся в г. Москве, не вправе уменьшать сумму налога по УСН, исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода и уплачиваемого в бюджет Ивановской области, на сумму торгового сбора, уплаченного в течение данного налогового (отчетного) периода в бюджет г. Москвы.