При ввозе в РФ металлолома из стран-членов ЕАЭС можно не платить НДС

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В РФ ввозится лом и отходы черных металлов с территории государств - членов ЕАЭС. Что с НДС? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-4-3/23473@ от 08.12.2016.

Перечень товаров, ввоз которых на территорию РФ не подлежит налогообложению НДС, установлен статьей 150 НК РФ и лом и отходы черных металлов в указанный перечень не включены.

Таким образом, при ввозе на территорию РФ с территорий государств - членов ЕАЭС лома и отходов черных металлов НДС должен уплачиваться в общеустановленном порядке.

Однако Верховный Суд РФ при рассмотрении вышеуказанного вопроса указал, что на основании положений Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008, Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2104, статей 3, 7, 177, 149, 150 Кодекса применение ставки 18% к товарам, импортированным с территории стран - участниц Таможенного союза при условии освобождения от НДС оборота идентичных товаров на территории РФ, противоречит нормам и принципам международных договоров и приводит к неравным рыночным условиям на товарном рынке стран - участниц Таможенного союза.

В связи с этим при импорте товаров с территории государств - членов стран ЕАЭС необходимо учитывать положения не только статьи 150 НК, устанавливающей перечень товаров, не подлежащих налогообложению НДС при ввозе их на территорию РФ, но и статьи 149 НК, регулирующей порядок налогообложения на внутреннем рынке.

Учитывая изложенное, при ввозе на территорию РФ лома и отходов черных металлов с территорий государств - членов ЕАЭС возможно применение освобождения от налогообложения НДС.