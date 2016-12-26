Клерк.Ру
 

Минтруд пояснил, какое административное наказание ждет работодателей , нарушающих требования охраны труда

26.12.16 15:45
Просмотров: 

В соответствии с частью 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и ИП в размере от 20 до 30 тысяч рублей, на юрлиц - от 130 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, нарушение государственных нормативных требований охраны труда, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и ИП в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на юрлиц - от 50 до 80 тысяч рублей.

Таким образом, за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты 2 класса по степени риска причинения вреда пользователю предусмотрена ответственность по части 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ, а за необеспечение средствами индивидуальной защиты 1 класса по степени риска причинения вреда пользователю ответственность по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Согласно части 2 статьи 5.27.1 КоАП, нарушение работодателем установленного порядка проведения спецоценки условий труда или ее непроведение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и ИП в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на юрлиц - от 60 до 80 тысяч рублей.

Таким образом, если работодатель привлекается к административному наказанию в виде штрафа по частям 3, 4 статьи 5.27.1 КоАП, то он несет ответственность за каждое установленное нарушение. В то же время, если работодатель привлекается к административному наказанию в виде штрафа по частям 1, 2 статьи 5.27.1 КоАП, его ответственность не находится в зависимости от количества работников, чьи трудовые права были нарушены.

Такие разъяснения дал Минтруд в письме № ПГ/31983-03-3 от 28.11.2016.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Бухгалтеру
 
Что делать, если с проверкой пришла трудовая инспекция?
 
Бухгалтерские новости
 
Сотрудники будут делать фото нарушений охраны труда и сразу отправлять их в трудинспекцию
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
3
Мнения69
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
16:30
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сбербанк в течение пяти лет закроет до половины своих отделений»
16:20
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:53
Аноним прокомментировал материал «Поддерживаете ли вы “закон о тишине”?»
15:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:35
Аноним прокомментировал материал «Министр финансов России Антон Силуанов»
15:34
Аноним прокомментировал материал «Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов»
15:26
Аноним прокомментировал материал «Поддерживаете ли вы “закон о тишине”?»
15:20
Аноним прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
15:16
Аноним прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
14:59
Клерк
Тамри прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
14:52
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
14:28
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
14:25
Аноним прокомментировал материал «: Федеральный закон № 477-ФЗ от 29.12.2014»
14:03
Аноним прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
13:52
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Клерк.ру открыл коворкинг для бухгалтеров»
13:41
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:39
независимый эксперт
BuhBuh прокомментировал материал «Клерк.ру открыл коворкинг для бухгалтеров»
13:38
Аноним прокомментировал материал «Обеспечивать детей рабочими тетрадями должны родители, а не школа»
13:38
Аноним прокомментировал материал «Пенсионеры не уплачивают налог на имущество физлиц»
13:38
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:29
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:27
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Обеспечивать детей рабочими тетрадями должны родители, а не школа»
13:15
Аноним прокомментировал материал «Звон в ушах: что делать, если коллектор просит вас отдать чужой долг»
12:49
Аноним прокомментировал материал «Что будет с рублем? Почему евро стоит потратить прямо сейчас?»
12:33
Клерк
Vasily_Lechkin прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
12:20
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
12:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Нотариусы сообщают о невозможности исполнить требования закона о передаче данных об унаследованном имуществе»
12:02
Клерк
lala07 прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
12:01
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
11:57
Аноним прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
11:41
Аноним прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
11:40
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
11:39
еще
 