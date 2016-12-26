Минтруд пояснил, какое административное наказание ждет работодателей , нарушающих требования охраны труда

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В соответствии с частью 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и ИП в размере от 20 до 30 тысяч рублей, на юрлиц - от 130 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, нарушение государственных нормативных требований охраны труда, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и ИП в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на юрлиц - от 50 до 80 тысяч рублей.

Таким образом, за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты 2 класса по степени риска причинения вреда пользователю предусмотрена ответственность по части 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ, а за необеспечение средствами индивидуальной защиты 1 класса по степени риска причинения вреда пользователю ответственность по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Согласно части 2 статьи 5.27.1 КоАП, нарушение работодателем установленного порядка проведения спецоценки условий труда или ее непроведение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и ИП в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на юрлиц - от 60 до 80 тысяч рублей.

Таким образом, если работодатель привлекается к административному наказанию в виде штрафа по частям 3, 4 статьи 5.27.1 КоАП, то он несет ответственность за каждое установленное нарушение. В то же время, если работодатель привлекается к административному наказанию в виде штрафа по частям 1, 2 статьи 5.27.1 КоАП, его ответственность не находится в зависимости от количества работников, чьи трудовые права были нарушены.

Такие разъяснения дал Минтруд в письме № ПГ/31983-03-3 от 28.11.2016.