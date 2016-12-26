Бизнесмены Забайкалья безуспешно пытаются добиться снижения ставки налога на имущество

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Последствия введения налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости оказались печальными как для бизнеса, так и для инвестиционной привлекательности Забайкальского края. Об этом заявила региональный бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами и развитию государственно-частного партнерства.

Больше всего расчет налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости ударит по строительной отрасли, торговле и предпринимателям, занимающимся операциями с недвижимостью (например, арендодателям, владельцам торговых площадей).

По сравнению с другими регионами, в Забайкальском крае на 2017 год установлена максимальная ставка по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости – 2%. При этом площадь налогового вычета, наоборот, минимальная – всего 150 кв.м. Льготными ставками по налогу в Забайкалье могут воспользоваться немногие: ставка снижена только на имущество, приобретенное для реализации инвестиционных проектов и на территориях опережающего развития.

Все это создает условия, при которых приобретать или улучшать недвижимое имущество просто не выгодно. Возможные последствия роста кадастровой стоимости и, соответственно, налога – это вывод капитала за пределы региона, отток бизнеса и населения, рост безработицы и инфляции и, в целом, снижение уровня жизни в Забайкальском крае. Постепенно назревает вопрос: а останется ли в Забайкальском крае бизнес вообще? По мнению предпринимателей, край становится неконкурентоспособным по сравнению с другими регионами, отметила бизнес-омбудсмен.

Чтобы избежать излишней налоговой нагрузки на бизнес и улучшить инвестиционную привлекательность региона предприниматели предложили снизить ставку по налогу на имущество организаций до 0,95%, что на 10% ниже среднего показателя по России. Это предложение крайне актуально, потому что даже при снижении стоимости кв.м., ставка по налогу продолжает расти. Кроме того, льготную площадь, не облагаемую налогом, предлагается увеличить до 1500 кв.м., что на 10% больше общероссийского уровня. Для ряда категорий бизнеса, по аналогии с лучшими практиками в других регионах, предлагается установить ставку в размере 0%. И, наконец, чтобы все эти меры принесли ощутимые плоды, их предлагается зафиксировать сроком на 10 лет, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В ответ на это первый заместитель председателя регионального правительства Александр Кулаков сообщил, что Забайкальский край остается дотационным регионом, а значит, ограничен в принятии таких решений. Пока Забайкалье не станет самодостаточным регионом, серьезных изменений не будет.

Кроме того, руководитель налоговой службы края Ирина Войлошникова подчеркнула, что для снижения ставок по налогу и установления льгот нужны расчеты, которые бы в цифрах показали экономическую эффективность этих мер. По ее словам, если оценить налоговую нагрузку на бизнес, получается, что 40 налогоплательщиков платят налог на имущество в размере 1% от своих доходов, а остальные и того меньше – 0,1-0,01%. Ирина Войлошникова заявила, что суммы по налогу адекватны доходам предпринимателей, и претензий от них не поступало, как нет и задолженностей по уплате налога. По данным налоговой службы, собираемость налога в 2016 году составила 96%.