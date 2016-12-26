Добровольный взнос в ФСС в сумме 2159,04 руб. ИП должны уплатить до 31 декабря

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В ФСС напомнили страхователям, добровольно вступившим в правоотношения по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, что страховые взносы должны быть уплачены не позднее 31 декабря 2016 года.

Только полная уплата страховых взносов за текущий год даёт право при наступлении страхового случая лицу, добровольно вступившему в правоотношения, получать с начала следующего года страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В случае если лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не уплатило страховые взносы в срок до 31 декабря текущего года, имевшиеся правоотношения считаются прекратившимися.

При частичной уплате страховых взносов правоотношения также прекращаются с 1 января следующего года, уплаченная сумма подлежит возврату.

Стоимость страхового года в 2016 году составляет 2159,04 руб.