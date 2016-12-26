Новогодний бухгалтерский тест: проверьте, готовы ли вы к работе в 2017 году?

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Вот и наступила последняя неделя 2016 года. Скоро наступит Новый год, быстро пролетят новогодние каникулы и придется столкнутся с новациями в законодательстве, вступившими в силу с 2017 года.

Клерк.Ру предлагает вам проверить, не пропустили ли вы самые важные изменения? Ведь их придется учитывать уже в январе месяце. Пройдите наш традиционный новогодний тест "Что изменилось в 2017 году?". С наступающим Новым годом!