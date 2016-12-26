Новички хотят за месяц выучиться на бухгалтера

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Как стать бухгалтером? Неужели обязательно несколько лет учиться? Некоторые желающие стать бухгалтером уверены, что для достижения этой цели им необходимо пройти лишь короткий ликбез (дебет слева, кредит справа).

Руководитель компании обратился к своему главбуху с просьбой провести такое ускоренное мини-обучение посторонней женщины, мечтающей стать бухгалтером. Причем за обучение главбуху никто не платит. Но как откажешь своему шефу?

Такой историей поделилась с форумчанами давняя посетительница нашего сайта.

Меня в очередной раз просят обучить "бухгалтерии", да-да, именно так, не бухучету, а бухгалтерии)

Но вопрос не в этом: почему-то людям кажется, что обучение должно быть бесплатным. Мне же кажется, что оно должно быть очень даже платным.

Я и так человек 10 учила "бухгалтерии", копейки никто не заплатил. Однажды директор привёл учиться свою жену, а через неделю спросил, когда же она будет знать "бухгалтерию" также как я?



как избавиться от всей этой бесплатно обучиться желающей братии, особенно если она навязана сверху?

Нет, ну я могу конечно помощника лично себе поучить или кого-нибудь очень близкого, остальные-то мне зачем?

И почему они думают, что не имея ни опыта, ни образования, за пару недель, за месяц станут главными бухгалтерами?

- Mmmaximmm

А к вам никогда не обращались с подобными просьбам?

Обсуждение происходит в теме форума «Обучиться бухгалтерии)))».