Межведомственная комиссия Правительства Москвы удовлетворила каждое третье обращение налогоплательщиков

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Более 1300 обращений налогоплательщиков рассмотрено в 2016 году на заседаниях Межведомственной комиссии (МВК) в Москве, посвященных вопросам уплаты торгового сбора и налога на имущество организаций от кадастровой стоимости.

Свыше 1 тыс. обращений поступило по вопросам уплаты торгового сбора. Более чем в 38 % случаев комиссия по итогам их рассмотрения исключила объекты из списка неплательщиков торгового сбора или отменила акты о выявлении неплательщиков торгового сбора. В основном это были случаи, когда уведомление о постановке на учет или сведения о наличии у торговой точки патента, освобождающего от уплаты торгового сбора, поступили в налоговые органы с опозданием и не были учтены при формировании списка неплательщиков сбора. Кроме того, документально подтвердились доводы некоторых заявителей о том, что на их объектах торговая деятельность не ведется.

По результатам обращений плательщиков налога на имущество организаций от кадастровой стоимости из перечня объектов, облагаемых от кадастра, были исключены 30 % объектов, указанных в обращениях. Это результат назначенных МВК повторных обследований, которыми подтвердилось, что объекты фактически используются в научных или производственных целях.

«Каждое обращение налогоплательщиков всесторонне исследуется. Учитывая, что почти все обращения – это сложные, часто пограничные ситуации, работа комиссии способствует совершенствованию налогового администрирования, максимальному учету интересов налогоплательщиков. Таким образом, можно сказать, что на базе МВК сегодня организован эффективный механизм обратной связи с бизнесом», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.