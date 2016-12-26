Клерк.ру открыл коворкинг для бухгалтеров

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Клерк.ру открыл первый в России специализированный коворкинг для бухгалтеров. Задумано, что он расположится на 11 этаже офисного здания в центре Краснодара с панорамным видом на город. Спрос обещает быть высоким: в последние годы многие бухгалтеры работают удаленно, обслуживая сразу несколько предприятий малого бизнеса.

По словам генерального директора ООО «Клерк.ру» Бориса Мальцева эта идея находится в контексте миссии главного бухгалтерского портала России Клерк.ру (klerk.ru). «Мы создали свой проект 15 лет назад для того, чтобы облегчить жизнь бухгалтеру. И нам это удалось – сегодня на портале klerk.ru зарегистрировано более миллиона пользователей, ежедневно сайт посещает порядка 120 тыс. человек. Сейчас многие бухгалтеры работают удаленно, обслуживая сразу несколько клиентов. И мы хотим создать для таких специалистов единое рабочее пространство, где бы они могли работать, обмениваться своими компетенциями, общаться на профессиональные темы. Бухгалтерия сегодня требует постоянного повышения квалификации, а специализированный бухгалтерский коворкинг этому также будет способствовать», – сказал Борис Мальцев.

Примечательно, что в России пока неизвестны случаи создания специализированных бухгалтерских коворкингов. В Краснодаре открывается первый и это связано не только с тем, что в этом городе находится штаб квартира главного бухгалтерского портала России – Клерк.ру.

По словам главного редактора Клерк.ру Олега Ширяева соседство с бухгалтерским коворкингом позволит порталу получать обратную связь от бухгалтеров, что называется «вживую». «Главным преимуществом Клерка всегда была способность объединить профессиональное сообщество для обсуждения рабочих вопросов. Форум Клерка уже давно является признанной площадкой для обмена мнений бухгалтеров, получения новых знаний и навыков. Теперь, когда по соседству с редакцией Клерк.ру откроется коворкинг на 25 рабочих мест для бухгалтеров, у нас появится возможность общаться с ними лично, а не только через он-лайн», - сказал Олег Ширяев. По его словам это позволит еще более улучшить качество контента портала Клерк.ру.

В Краснодар в последние годы едут на ПМЖ сотни тысяч граждан РФ из других регионов. Как правило, с Сибири, Дальнего Востока, Москвы, Санкт-Петербурга. Переселенцы это уже взрослые люди с профессией и часто собственным бизнесом. Среди них, по данным Клерк.ру много бухгалтеров, которые работают удаленно, обслуживая сразу несколько клиентов.

Кроме того и среди коренных, краснодарских бухгалтеров в последние годы также входит в моду именно удаленная работа.

По данным Клерка только в Краснодаре насчитывается порядка 1,5 тыс таких бухгалтеров.

Создание специализированного бухгалтерского коворкинга в Краснодаре возможно будет реализовано в партнерстве с Институтом Профессиональных Бухгалтеров (ИПБ, Москва).

Что такое коворкинг: (от англ. Co-working, «совместная работа») в широком смысле —организация труда людей с разной занятостью в общем пространстве, коллективный офис (англ. coworking space). (от англ. Co-working, «совместная работа») в широком смысле —организация труда людей с разной занятостью в общем пространстве, коллективный офис (англ. coworking space).

Что такое Клерк.ру: Проект основан 25 октября 2001 года и сейчас является крупнейшим интернет-ресурсом, посвященным вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и смежным темам, который посещает ежемесячно около 2,5 миллионов уникальных посетителей (Liveinternet.ru) Редакция информационного агентства «Клерк.Ру» ежедневно публикует более ста новостей - как специальных (бухгалтерских, юридических, IT), так и общественно-политических, - и около 20 статей, написанных редакторами и корреспондентами сайта или получаемых в рамках сотрудничества с печатными изданиями, организациями и сторонними авторами. На ежедневную рассылку новостей и анонсов статей Клерк.Ру подписаны более 100 000 читателей. Участники форума Клерк.Ру оставляют каждые сутки более тысячи сообщений. Материалы Клерк.Ру регулярно перепечатывают сотни сайтов.

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