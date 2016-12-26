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ПАО и госкорпорации будут размещать свою отчетность в формате открытых данных

26.12.16 13:19
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Публичные акционерные общества и госкорпорации могут обязать размещать информацию о своей деятельности в формате открытых данных, как сейчас это делают госорганы. Соответствующие изменения в законодательство поручил подготовить министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в ходе состоявшегося 23 декабря заседания Совета по открытым данным.

Эксперты предлагают компаниям публиковать в форме открытых данных сведения, которые на данный момент уже публикуются в свободном доступе, в том числе финансовую отчётность компаний, бухгалтерские балансы, списки аффилированных лиц, сообщается на сайте Открытого Правительства.. Рекомендуется также публиковать сведения о самой компании: банковские реквизиты организации, адрес, контактные данные, сведения о руководстве организации, вакансии организации, перечень услуг и выпускаемой продукции. Публикация этих сведений облегчит аналитическим компаниям сбор и анализ информации, в том числе о финансовой устойчивости крупных российских корпораций.

«Сейчас информация публикуется в разнородных форматах по собственному усмотрению на сайтах соответствующих органов власти. Мы хотели бы предложить рекомендовать публичным акционерным обществам, государственным корпорациям, государственным институтам развития публиковать эту информацию в формате открытых данных», — сказал замруководителя Аналитического центра при Правительстве Василий Пушкин.

На едином портале открытых данных, по мнению экспертов, должны быть размещены обобщённые обезличенные статистические сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда; просроченной задолженности по заработной плате; численности работников организации; охране окружающей среды; травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях.

По итогам заседания председатель совета Михаил Абызов поручил подготовить предложения об изменениях в законодательство и нормативно-правовые акты, в том числе совместно с налоговой службой, Росприроднадзором и другими заинтересованными сторонами.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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