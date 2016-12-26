Минфин разработает положение о комитете совета директоров в ПАО

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Минфин разместил на федеральном портале проектов НПА уведомление о начале разработки поправок в закон «Об акционерных обществах».

В настоящее время не существует законодательных основ осуществления деятельности комитетов совета директоров (наблюдательного совета) в акционерных обществах, в том числе комитета по аудиту. Кроме того, нет альтернативных способов организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в акционерных обществах в свете активного развития и внедрения институтов внутреннего контроля и внутреннего аудита.

В этой связи планируется законодательное закрепление положений о комитете совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, об организации внутреннего аудита и системы внутреннего контроля и управления рисками в публичных акционерных обществах, а также установление правила о том, что ревизионная комиссия создается в публичном акционерном обществе в тех случаях, когда ее создание предусмотрено уставом этого общества, с учетом того, что если в обществе не создается ревизионная комиссия, то в нем должен быть организован внутренний аудит.

Планируемый срок вступления в силу данных поправок – июль 2018 года.