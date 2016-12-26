Клерк.Ру
 

Минфин разработает положение о комитете совета директоров в ПАО

26.12.16 15:19
Просмотров: 

Минфин разместил на федеральном портале проектов НПА уведомление о начале разработки поправок в закон «Об акционерных обществах».

В настоящее время не существует законодательных основ осуществления деятельности комитетов совета директоров (наблюдательного совета) в акционерных обществах, в том числе комитета по аудиту. Кроме того, нет альтернативных способов организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в акционерных обществах в свете активного развития и внедрения институтов внутреннего контроля и внутреннего аудита.

В этой связи планируется законодательное закрепление положений о комитете совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, об организации внутреннего аудита и системы внутреннего контроля и управления рисками в публичных акционерных обществах, а также установление правила о том, что ревизионная комиссия создается в публичном акционерном обществе в тех случаях, когда ее создание предусмотрено уставом этого общества, с учетом того, что если в обществе не создается ревизионная комиссия, то в нем должен быть организован внутренний аудит.

Планируемый срок вступления в силу данных поправок – июль 2018 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Гражданское право, ГК РФ»
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Гражданское право, ГК РФ»

Все семинары по теме Гражданское право, ГК РФ
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
3
Мнения69
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
16:30
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сбербанк в течение пяти лет закроет до половины своих отделений»
16:20
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:53
Аноним прокомментировал материал «Поддерживаете ли вы “закон о тишине”?»
15:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:35
Аноним прокомментировал материал «Министр финансов России Антон Силуанов»
15:34
Аноним прокомментировал материал «Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов»
15:26
Аноним прокомментировал материал «Поддерживаете ли вы “закон о тишине”?»
15:20
Аноним прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
15:16
Аноним прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
14:59
Клерк
Тамри прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
14:52
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
14:28
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
14:25
Аноним прокомментировал материал «: Федеральный закон № 477-ФЗ от 29.12.2014»
14:03
Аноним прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
13:52
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Клерк.ру открыл коворкинг для бухгалтеров»
13:41
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:39
независимый эксперт
BuhBuh прокомментировал материал «Клерк.ру открыл коворкинг для бухгалтеров»
13:38
Аноним прокомментировал материал «Обеспечивать детей рабочими тетрадями должны родители, а не школа»
13:38
Аноним прокомментировал материал «Пенсионеры не уплачивают налог на имущество физлиц»
13:38
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:29
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:27
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Обеспечивать детей рабочими тетрадями должны родители, а не школа»
13:15
Аноним прокомментировал материал «Звон в ушах: что делать, если коллектор просит вас отдать чужой долг»
12:49
Аноним прокомментировал материал «Что будет с рублем? Почему евро стоит потратить прямо сейчас?»
12:33
Клерк
Vasily_Lechkin прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
12:20
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
12:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Нотариусы сообщают о невозможности исполнить требования закона о передаче данных об унаследованном имуществе»
12:02
Клерк
lala07 прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
12:01
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
11:57
Аноним прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
11:41
Аноним прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
11:40
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
11:39
еще
 