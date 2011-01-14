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Рекомендации ПФР: что нужно сделать при прекращении деятельности в качестве ИП

27.12.16 14:29
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Отделение ПФР по Республике Карелия напоминает индивидуальным предпринимателям, намеренным прекратить свою деятельность, что процедура завершения деятельности (как и ее начало) носит заявительный характер. Поэтому сам факт прекращения предпринимательской деятельности не освобождает гражданина от уплаты обязательных страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Что же нужно сделать индивидуальному предпринимателю в случае прекращения своей деятельности?

Первый шаг – обратиться в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о том, что деятельность не просто приостановлена, а именно прекращена. Тогда в государственном реестре индивидуальных предпринимателей появится соответствующая запись. После того, как эта запись будет произведена, в Пенсионный фонд из налоговых органов поступит информация о том, что индивидуальный предприниматель прекратил деятельность. Соответственно, после этой даты будет прекращено исчисление страховых взносов.

Шаг второй - прекращая деятельность, индивидуальный предприниматель должен сдать налоговые декларации в зависимости от того, какой налог уплачивает: подоходный, по упрощенной системе; либо он пользовался патентами. Налоговый орган проверит декларации и предоставит в Пенсионный фонд сведения о доходах. Если доходы не превышали 300 тыс. в год, то страховые взносы, как всегда, платятся из расчета одного минимального размера оплаты труда и тарифа.

Если доходы превышали 300 тыс. в год, то с суммы доходов, превышающей 300 тыс. в год, платится 1% на страховую пенсию в Пенсионный фонд. На медицинское страхование, как и прежде, уплачивается один МРОТ.

Шаг третий - после того, как предприниматель обратится в регистрирующий орган о прекращении деятельности, ПФР настоятельно рекомендует провести с управлением ПФР сверку расчетов по страховым взносам за текущий год и предшествующие периоды: в случае прекращения деятельности необходимо в течение 15 дней заплатить страховые взносы. До окончания текущего года платежи производятся в ПФР, используя действующие коды бюджетной классификации, с января 2017 – в налоговую инспекцию по новым КБК. Подготовить платежный документ в этом году можно используя «Кабинет плательщика» на сайте ПФР.

По дату прекращения деятельности, если предприниматель заплатил все страховые взносы, учитывается стаж его деятельности и включается в лицевой счет. Убедится в том, что все страховые платежи и периоды деятельности включены в лицевой счет для последующих пенсионных прав, можно обратившись к э/сервису ПФР «Кабинете застрахованного лица», распечатать выписку из лицевого счета. Если индивидуальный предприниматель не заплатил страховые взносы, то период его деятельности не включается в страховой стаж, пенсионные баллы не формируются.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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