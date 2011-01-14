Клерк.Ру
 

Если сотрудник проводит отпуск в месте командировки, стоимость обратного билета облагается НДФЛ

27.12.16 11:19
Просмотров: 

Если работник убывает в командировку ранее даты, указанной в приказе о командировании (возвращается из командировки позднее установленной даты), оплата его проезда в некоторых случаях не может рассматриваться как компенсация расходов, связанных со служебной командировкой.

В частности, если срок пребывания в месте командирования значительно превышает срок, установленный приказом о командировании (например, в случае, если сразу после окончания командировки работнику предоставляется отпуск, который он проводит в месте командирования), имеет место получение работником экономической выгоды, предусмотренной статьей 41 НК, в виде оплаты организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы.

В этом случае оплата организацией за сотрудника обратного билета со сроком приезда позднее окончания срока командировки, признается его доходом, полученным в натуральной форме. Стоимость указанного билета подлежит обложению НДФЛ.

Если же, например, работник остается в месте командирования, используя выходные или нерабочие праздничные дни, оплата организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы не приведет к возникновению у него экономической выгоды.

Аналогичный подход используется в случае выезда работника к месту командировки до даты ее начала.

Такой вывод сделан Минфином в письме № 03-04-06/72892 от 07.12.2016.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Совмещение командировки с отпуском
 
Бухгалтерские новости
 
Валютные суточные пересчитывают в рубли в последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет
 
Бухгалтерские новости
 
Катание директора на лыжах требуется завуалировать под командировку
 
Мнение
 
О командировке, НДФЛ и налоговых глупостях
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения2
Аноним прокомментировал материал «60 тысяч для главбуха в Подмосковье. Не мало ли?»
01.01, 02:43
Аноним прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
01.01, 00:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статья 217 НК РФ (дарение): Вопрос - ответ»
вчера, 13:15
Аноним прокомментировал материал «Статья 217 НК РФ (дарение): Вопрос - ответ»
вчера, 12:32
Аноним прокомментировал материал «В 1 квартале 2017 россиянам предложат облигации федерального займа»
вчера, 11:44
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
вчера, 11:03
Аноним прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 10:44
Аноним прокомментировал материал «Сколько зарабатывает ларек у дома?»
вчера, 08:40
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 07:36
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «За долги юридических лиц будут отвечать физические лица, контролирующие должника»
вчера, 07:10
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Страшная сказка про должную осмотрительность»
вчера, 07:07
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 07:05
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 07:04
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Бизнесмены адаптировались к новой экономической ситуации»
вчера, 05:53
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко»
вчера, 05:44
Аноним прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
вчера, 04:07
Аноним прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 04:06
Аноним прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 04:05
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 03:46
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку»
вчера, 03:08
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
вчера, 00:59
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 00:12
Клерк
yante прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 00:06
Аноним прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
30.12, 21:04
Клерк
Тишина прокомментировал материал «ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку»
30.12, 20:52
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
30.12, 20:50
Аноним прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
30.12, 20:40
Клерк
pivikov47 прокомментировал материал «За долги юридических лиц будут отвечать физические лица, контролирующие должника»
30.12, 20:39
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
30.12, 20:24
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
30.12, 19:49
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП не обязан открывать расчетный счет в банке»
30.12, 18:32
Аноним прокомментировал материал «ИП не обязан открывать расчетный счет в банке»
30.12, 17:53
Клерк
mityai прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
30.12, 16:28
Аноним прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
30.12, 16:08
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
30.12, 15:53
Аноним прокомментировал материал «Пенсионный фонд опять поменял формат СЗВ-М»
30.12, 15:38
еще
 